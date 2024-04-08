Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Maçı Tarihe Geçti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa mücadelesi, sarı-lacivertli futbolcuların 2. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edilirken karşılaşma birçok anlamda tarihe geçti.
Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe, 19 yaş altı takımıyla çıktı. Karşılaşmanın 50. saniyesinde Mauro Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçerken, golün santrası yapılmadı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci takımı soyunma odasına çağırırken, hakem Volkan Bayarslan da maçı tatil etti.
Başlama vuruşuyla meşin yuvarlak toplamda 50 saniye oyunda kalırken, bu süre aynı zamanda dünya futbol tarihinin en kısa maçlarından biri olarak da tarihe geçti.
Fenerbahçeli futbolcular topa dokunamadı
Dries Mertens'in başlama vuruşunu yaptığı mücadelede Galatasaray toplamda 16 pas yaparken, Fenerbahçeli futbolcular topla temas edemedi.
Karşılaşmada topa en çok dokunan isim 5 kezle Abdülkerim Bardakcı oldu. Milli futbolcuyu 4 pas yapan Nelsson takip etti. Lucas Torreira 2 kez topla buluşurken Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Derrick Köhn, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi de meşin yuvarlağa bir kez temas etti.
Icardi'nin attığı golde topu kafayla indiren Barış Alper, aynı zamanda karşılaşmada topa kafayla dokunan tek futbolcu oldu.
Icardi, meşin yuvarlakla ilk buluşmasında takımını öne geçirirken, bu gol aynı zamanda karşılaşmada topa son dokunulan an oldu.
Sarı-kırmızılı takımda kaleci Muslera dışında meşin yuvarlağa temas etmeyen tek isim Kerem Aktürkoğlu'ydu.
Galatasaraylı futbolcular santrayla beraber 16 pasta rakip kaleye giderek golü bulurken, bu periyotta Fenerbahçeli futbolcular topa temas edemedi.
Icardi, ezeli rekabetteki en erken golü attı
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17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçla başlayan 115 yıllık rekabette dün bir ilk yaşandı.
50. saniyede Fenerbahçe filelerini havalandıran Mauro Icardi, ezeli rekabetteki en erken golü atan oyuncu oldu.
8 Nisan 1984'te Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan lig maçında Galatasaray forması giyen Mirza Seydic'in 55. saniyede kaydettiği gol, iki takım arasındaki maçlarda atılan en hızlı gol ünvanı taşıyordu. İki takım o mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Süper Kupa finalinde attığı golle, ezeli rekabetin en hızlı golcüsü olmayı başardı.
90 yıl sonra ikinci kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yarıda kaldı
İki takım arasında bugüne kadar oynanan müsabakalarda ikinci kez maç yarıda kaldı. Ezeli rakiplerin 115 yıllık rekabetinde 23 Şubat 1934 tarihinde İstanbul Ligi'nde oynadıkları mücadele de yarıda kalmıştı.
Taksim Stadı'ndaki karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.
Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 olmak üzere toplam 17 futbolcuya uzun süreli cezalar verdi.
Yaşanan bu olayın üzerinden geçen 90 yılın ardından bir kez daha Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi yarıda kaldı.
Fenerbahçe'nin kupa maçlarında yarıda kalan üçüncü karşılaşması
Süper Kupa maçının yarıda kalmasıyla, Fenerbahçe'nin 2'si Türkiye Kupası olmak üzere üçüncü kez karşılaşması tamamlanmadı.
1997-1998 sezonu Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam eden müsabakada tribünlerden atılan bir cisim, teknik direktör Otto Bariç'e isabet ederken Hırvat çalıştırıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan durum sonrasında sarı-lacivertli futbolcular soyunma odasına giderek maça devam etmedi.
TFF maçın ardından Trabzonspor'u 3-0 hükmen galip ilan ederken, Fenerbahçe'yi de Türkiye Kupası'ndan 1 yıl men etti.
Benzer durum bu kez Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu Türkiye Kupası mücadelesinde gerçekleşti.
2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Ülker Stadyumu'nda karşılaştığı Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması da 55. dakikada tribünlerden atılan cisimlerin siyah-beyazlı takımın teknik direktör Şenol Güneş'e isabet etmesi sebebiyle yarıda kaldı.
Şenol Güneş yaşanan olayların ardından hastaneye kaldırılırken, maçın hakemi Mete Kalkavan karşılaşmayı tatil etti.
Türkiye Futbol Federasyonu, maçın kaldığı yerden seyircisiz şekilde oynanması kararını verirken Beşiktaş maça çıkmayacağını açıkladı.
Siyah-beyazlı takımın bu kararı uygulamasının ardından Fenerbahçe 3-0 hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş da Türkiye Kupası'ndan 1 yıl men cezası aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Maçı Tarihe Geçti - Son Dakika
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