Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek ligde 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek ligde 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü

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Galatasaray, Fenerbahçe\'yi 2-1 yenerek ligde 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Sarı-kırmızılı takım, 19 Mayıs 2024'ten bu yana rakibiyle çıktığı 5 lig maçında yenilmezken bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Kanarya'ya Süper Lig'de son olarak 19 Mayıs 2024 tarihinde kaybeden Aslan daha sonra ligde rakibiyle oynadığı 5 müsabakada yenilmedi. Cimbom bu süreçte yapılan 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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