Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi

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Vodafone Sultanlar Ligi Playof 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 5.5 yıl sonra mağlup etmiş oldu. 2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 12 Nisan Cumartesi 13.30'da bu kez Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

09.04.2025 16:03  Güncelleme: 16:10
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Vodafone Sultanlar Ligi Playof 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-2'lik skorlarla kazandı. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 5.5 yıl sonra mağlup etmiş oldu.

İKİNCİ MAÇ 12 NİSAN'DA

2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 12 Nisan Cumartesi 13.30'da bu kez Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

SETLER

  • 1.Set 25-23
  • 2.Set 20-25
  • 3.Set 25-23
  • 4.Set 21-25
  • 5.Set 15-10
Galatasaray, Fenerbahçe\'yi devirdi
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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    HER KIM FENEV E BIR ÇÖP DAHI SOKUYORSA MILLI KAHRAMAN DIR 17 32 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ilkin.. tam 31 sayi.. kariyer rekorunu egale etti... şen ola cimbom şen ola.. 4 8 Yanıtla
  • Mousse.t Seven:
    sizi kınıyorum.. Talat Yelbuzun ??nı yayınladığınız için.. ! 4 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Fenerbahçe voleybol da ezer geçer.. 4 2 Yanıtla
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