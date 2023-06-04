Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı mağlup etti

Fenerbahçeliler'in nefret ettiği bayrak, 27 yıl sonra yine o ismin ellerinde

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide ezeli rakibini farklı mağlup etti. Nicolo Zaniolo, 2 şık golle maça damga vurdu. Diğer sayı ise Icardi'den geldi.

ICARDI TARİHE GEÇTİ

Aslan'ın sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, 2007-2008 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı üst üste sekiz Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Süper Lig'de toplamda 22 gole ulaştı. Johan Elmander'in ardından Galatasaray formasıyla bir sezon içerisinde Fenerbahçe'ye hem iç saha hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu Mauro Icardi oldu

MAÇ SONU BOMBALADI

Arjantinli yıldız, daha önce de hedef aldığı Jorge Jesus'un açıklamalarına bir kez daha takıldı. Icardi maç sonu, "Bu ligin geçerliliği yok diyenler varmış. Eşit şartlarda mücadele ettik. Her takıma karşı mücadele ettik, üstünlüğümüzü gösterdik. Türkiye'nin en büyük takımı olduğumuzu gösterdik. Her derbide gol atmak çok güzel" diyerek göndermesini yaptı.