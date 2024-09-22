Galatasaray, Fenerbahçe\'yi Yendi!

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Süper Lig'de Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından sarı kırmızı taraftarlar galibiyeti gönüllerince kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarları sokağa döküldü. Cumhuriyet Caddesi'nde araç turu atıp meşaleler yakarak galibiyeti kutlayan taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarların coşkusu gece geç saatlere kadar devam etti. - ERZURUM