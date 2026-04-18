Galatasaray, FIBA Avrupa Ligi Finale Yükseldi!

18.04.2026 01:20
Galatasaray, Casademont Zaragoza'yi yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finaline yükseldi. Başantrenör Okul, Türk basketbolu için mutlu olduğunu belirtti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 63-56 yenerek finale yükselen Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenör Fırat Okul, Avrupa'nın zirvesinde Türk finali oynanacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fırat Okul ile basketbolculardan Marine Johannes, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Okul, "Bugün 11 bin seyirci vardı. Böylesine bir atmosferde oynamak kolay değil. Takımda da sakatlıklarımız vardı. Oblak ve Ayşe bizimle birlikte değildi. Takımım birlikte mücadele etti ve iyi iş çıkardı. Dorka'nın durumunu doktorlar kontrol edecek ama kötü değil. Final maçında oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, sadece şu ana odaklandığının altını çizerek "Ben Galatasaray'ı çalıştırıyorum. Türkiye'de şöyle bir şey var: Fenerbahçe hakkında konuşursan bu Galatasaray için problemdir, Galatasaray hakkında konuşursan bu da Fenerbahçe için problemdir. Bu benim ikinci Avrupa Ligi finalim. 2 Türk takımı Avrupa'nın zirvesinde finale çıktığı için çok mutluyum. Biz Türküz, çok duygusalız. İkinci kez finale çıktığım için tabii ki çok mutluyum. Bu kolay iş değil. Sezona yardımcı başantrenör olarak başladım. Ekrem Memnun çok iyi bir başantrenör, onu takip ediyoruz. Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ben ondan gencim, hep çok gençsin diyorlar ama 46 yaşındayım. Bu benim için çok güzel bir başarı. Kolay bir final olmayacak. Fenerbahçe bu turnuvanın favorisi. Zaragoza bu maçın favorisiydi ama kazanmayı bildik. Bütün gücümüzü kullanacağız." diye konuştu.

Türkiye'de kadın basketboluna yatırımın arttırılmasını beklediklerini dile getiren Fırat Okul, "Şu anda ekonomik durumlardan dolayı ciddi anlamda problem yaşıyoruz. Kadın Basketbol Süper Ligi'nde takım sayısı düştü. Geçen sene maddi olanaklardan dolayı sıkıntılar yaşayan takımlar oldu ve 10 takımla ligi tamamladık ama Avrupa'da finallerdeyiz. O yüzden bu başarı umarım Türk çocuklarına, Türk iş adamlarına biraz mesaj olur. Kadın basketboluna yatırım yapılırsa neler yapılabileceğini, Türk çocuklarının da buralarda olabileceğini göstermek adına bu başarı bizim için çok değerli. Umarım sesimizi duyan, bu anları yaşayan, gören olur." diyerek sözlerini noktaladı.

Oyunculardan Marine Johannes, mutluluğunu aktararak "Takımımla gurur duyuyorum. Zor maç oldu. Böyle bir deplasmanda oynamak kolay değil. Oyuna iyi başladık ancak rakibimiz geri döndü, savaşmayı bırakmadı. Odaklanmaya devam ettik ve başardık. Molalarda birbirimizle konuştuk ve birbirimize yardım etmeye çalıştık. Sahada da bize yardımcı olan iyi bir kimyamız var. Takım olarak iyi iş çıkardık." dedi.

Casademont Zaragoza cephesi

Casademont Zaragoza'da başantrenör Carlos Cantero, maçın başlarında zorlandıklarını dile getirdi.

Cantero, "İyi oynadık fakat başta hücumlarda başarılı olamadık. Savunmada da ilerleyen dakikalarda iyiydik fakat basketbol böyledir. Genel olarak topu potadan geçirmekte zorlandık." değerlendirmesinde bulundu.

Takımıyla gurur duyduğunu belirten oyunculardan Merritt Hempe ise"Savaştığımız için çok memnunum. Bu maç bütün sezon boyunca nasıl mücadele ettiğimizin bir sembolü niteliğindeydi. Takım sezon boyunca gerilerden çok kez geri döndü. Kendimize inandık ama hayal kırıklığına uğradık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

23:55
Fransa’da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni’yi öperek karşıladı
Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı
23:51
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
