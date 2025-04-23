Galatasaray Finalde: Konyaspor'u 5-1 Yendi

GALATASARAY, Türkiye Kupası Yarı Final maçında deplasmanda Konyaspor 'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Roland Sallai, " İyi bir maç çıkardık. Finale gittiğimiz için mutluyum, gollerimden de mutluyum. Hedefimiz finale gitmekti ve bunu başardık" dedi.

Türkiye Kupası Yarı Final maçında Galatasaray'ın Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından açıklama yapan sarı-kırmızılı ekibin sağ kanat oyuncusu Roland Sallai, "İyi bir maç çıkardık. Finale gittiğimiz için mutluyum, gollerimden de mutluyum. Hedefimiz finale gitmekti ve bunu başardık. Şimdi devam etmemiz gerekiyor. Formayı giymek beni zaten çok mutlu ediyor. Bugün kanat oynadım ve 2 gole katkı sağladım. Hocam önümüzdeki maçlarda ne diyorsa ben yüzde 100'ümü vermeye hazırım. Öncelikle iyi ve hızlı bir şekilde dinlenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Hafta sonu çok önemli bir maç var ve ona odaklanacağız. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Hem ligde, hem de kupada iyi bir yolda devam ediyoruz ve bu yolda gitmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.