Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz" - Son Dakika
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Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"

06.07.2022 11:27

Avrupa'nın Fatihi Galatasaray'ın şanı Latin Amerika'da kendisini gösterdi. Paraguay'da düzenlenen turnuvada boy gösteren bir takımın Galatasaray'ın fanı çıktı. İsimlerini Galatasaray yapan ve giydikleri formada Galatasaray amblemi taşıyan oyuncular, turnuvanın şampiyonu oldu. Galatasaray'ın hayranı olduklarını belirten ve kendilerine güç verdiğini düşünen oyuncular, Sarı-Kırmızılıların her maçını takip ediyor.

Paraguay'da, 8 yıldır Galatasaray ismi ve formasıyla turnuvalarda boy gösteren takım başarıdan başarıya koşuyor. Can Kırşan'ın Youtube kanalında yer alan videoda, Paraguaylı oyuncular, Galatasaray takımına ve taraftarına övgüler yağdırdı.

İsimlerini Galatasaray yapıp, formayı giydiler! Paraguay'daki takımın hikayesi herkesi şaşırttı

"HER MAÇI İZLİYORUZ"

Tek hedeflerinin kupa kazanmak olduğunu, bu yüzden de Galatasaray ismini ve formasını seçtiklerini söyleyen oyuncular, Galatasaray'ın her maçını izlediklerini aktardı. Türk futboluna çok hakim olduklarını belirten takım, Galatasaray taraftarının dünyadaki en iyi taraftar gruplarından biri olduğunu belirtti.

GALATASARAY STADINDA MAÇ İZLEMEYİ HAYAL EDİYORLAR

1.5 yıldır yenilgi yüzü görmediklerini ve Galatasaray'ın kendilerine güç verdiğini düşünen oyuncular, hayranlık duydukları Galatasaray stadyumunda maç izlemenin hayalini kuruyorlar.

İsimlerini Galatasaray yapıp, formayı giydiler! Paraguay'daki takımın hikayesi herkesi şaşırttı
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Son Dakika Spor Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! 'Her maçını izliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz" - Son Dakika
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