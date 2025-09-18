Galatasaray Frankfurt'ta sahne alıyor

(ANKARA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu yarın lig aşamasının bugünkü programında 6 karşılaşma oynanacak. Türkiye temsilcisi Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde günün programı şöyle:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag- Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22: 00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat Almaty