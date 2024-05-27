Galatasaray Futbol Takımı Şampiyonluk Kutlamaları İçin RAMS Park\'a Ulaştı

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Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı, kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a ulaştı.

Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık otobüsle stada hareket eden oyuncular; Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçip RAMS Park'a ulaştı.

Futbolcular, yol boyunca şampiyonluğu şarkılarla doyasıya yaşadı ve yolda kendilerine eşlik eden taraftarların tezahüratına katıldı.