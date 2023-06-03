Galatasaray Futbolcularının Zafer Sarhoşluğu Taraftarı Endişelendiriyor - Son Dakika
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Galatasaray Futbolcularının Zafer Sarhoşluğu Taraftarı Endişelendiriyor

03.06.2023 14:21

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği maçtan sonra futbolcuların günlerdir aralıksız eğlenmesi, taraftarları endişelendiriyor. Yıldız futbolcuların mekan mekan gezmesi ve kutlama yapması, Fenerbahçe derbisi öncesinde farklı bir mağlubiyet alınmasına neden olabileceği için taraftarlar tarafından tedirginlikle karşılanıyor.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçta MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Bu mücadeleden 5 gün sonra yarın, Fenerbahçe derbisine çıkacak sarı-kırmızılılarda futbolcuların zafer sarhoşluğu taraftarı endişelendirdi.

FUTBOLCULAR GÜNLERDİR ARALIKSIZ EĞLENİYOR

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın ardından kupasına kavuşacak. Yarın saat 19.00'da başlayacak sezonun son derbisi öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, futbolcuların günlerdir aralıksız eğlenmesinden dolayı endişeli.

YILDIZ FUTBOLCULAR MEKAN MEKAN GEZİYOR

Başta Mauro Icardi, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimler olmak üzere tüm sezon Galatasaray'ın zaferlerinde başrol olan futbolcular, şampiyonluğun ilan edildiği 30 Mayıs'tan bu yana mekanlardan paylaşımlar yapıyor.

TARAFTAR KUTLAMALARA GÖLGE DÜŞMESİNİ İSTEMİYOR

Yıldız futbolcuların 4 gündür düzenlenlerini bozarak gece geç saatlere kadar kutlama yapması ise Galatasaray taraftarını oldukça tedirgin etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kupanın alınacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde ezeli rakipleri karşısında farklı bir mağlubiyet alarak stattaki kutlamalara gölge düşmesini istemiyor.

Derbi öncesi Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Taraftarlar futbolcuları açık açık uyardı
Derbi öncesi Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Taraftarlar futbolcuları açık açık uyardı
Derbi öncesi Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Taraftarlar futbolcuları açık açık uyardı
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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Futbolcularının Zafer Sarhoşluğu Taraftarı Endişelendiriyor - Son Dakika


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