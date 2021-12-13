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Temponun sıklıkla düşük kaldığı mücadelede Galatasaray girdiği ender fırsatları gole çeviremedi. 80. dakikada Fajr'in golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sivasspor'un golünde Luyindama'yla çarpışarak yerde kalan Muslera ise oyuna devam edemedi. Acılar içinde yerde kalan Uruguaylı eldiven sahayı sedyeyle terk etti.

Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray , Süper Lig'de kan kaybetmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Sivasspor 'a 1-0 mağlup olarak lider Trabzonspor 'un puan kaybettiği haftada farkı eritmeyi başaramadı.

Son Dakika › Spor › Galatasaray galibiyet hasretine Sivas'ta da son veremedi - Son Dakika Spor

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