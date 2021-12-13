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Galatasaray galibiyet hasretine Sivas'ta da son veremedi - Son Dakika

Galatasaray galibiyet hasretine Sivas'ta da son veremedi

13.12.2021 20:01

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılılar 23 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi. Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, 80. dakikada Sivasspor'un attığı gol öncesi Luyindama'yla çarpışarak sakatlandı. Uruguaylı kaleci sedyeyle sahayı terk etti.

Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, Süper Lig'de kan kaybetmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada farkı eritmeyi başaramadı.

MUSLERA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Temponun sıklıkla düşük kaldığı mücadelede Galatasaray girdiği ender fırsatları gole çeviremedi. 80. dakikada Fajr'in golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sivasspor'un golünde Luyindama'yla çarpışarak yerde kalan Muslera ise oyuna devam edemedi. Acılar içinde yerde kalan Uruguaylı eldiven sahayı sedyeyle terk etti.

Galatasaray galibiyet hasretine Sivas'ta da son veremedi

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray galibiyet hasretine Sivas'ta da son veremedi - Son Dakika Spor


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