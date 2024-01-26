Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başlayıp, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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