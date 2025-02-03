Galatasaray, Gaziantep FK'yi 1-0 Yendi

Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mandouki (Dk. 31 M'Bakata), Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Ndiaye, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Boateng), Sorescu, Kozlowski (Dk. 89 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 67 Kenan Kodro), Lungoyi (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Okereke
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jelert (Dk. 63 Barış Alper Yılmaz), Torreira, Sara (Dk. 90+5 Eyüp Aydın), Ahmed Kutucu (Dk. 90+5 Metehan Baltacı), Sallai (Dk.80 Berkan Kutlu), Mertens (Dk. 67 Morata), Osimhen
Gol: Dk. 5 Ahmed Kutucu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 24 Lungoyi, Dk. 27 Bruno Viana, Dk. 32 Sorescu, Dk. 51 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Dk. 36 Torreira, Dk. 42 Sara, Dk. 80 Barış Alper Yılmaz, Dk 82 Muslera, 90+6 Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ekip Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.
48. dakikada sağdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda topu kaleci Muslera uzaklaştırdı. Önünde kalan topa iyi yükselen Okereke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
59. dakikada ceza sahası sol çaprazından Sallai'nin kale önüne çevirdiği pasa Sara bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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