Galatasaray Gaziantep Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

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GALATASARAY, Süper Lig'in 3'üncü hafta ertelemesinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sakatlığı bulunan ve tedavisine ülkesi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.