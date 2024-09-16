Galatasaray-Gaziantep Maçına Hazır

Galatasaray, yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.
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