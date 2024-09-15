Galatasaray Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK ile 17 Eylül Salı günü yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Topa sahip olma çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.
Sallai ilk idmanına çıktı
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Roland Sallai, takımıyla ilk idmanını gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın Alman ekibi Freiburg'dan transfer ettiği Macar oyuncu, Florya'da ilk antrenmanını yaptı.
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