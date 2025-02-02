Galatasaray, Gaziantep\'te Coşkuyla Karşılandı

Galatasaray'a Gaziantep'te coşkulu karşılama
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, - GALATASARAY, Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacakları maç için Gaziantep'e geldi.
Galatasaray kafilesini havalimanında çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, ayrıca meşale yakarak takım otobüsünün arkasında konvoy oluşturdu. Sarı-kırmızılı ekip konaklayacağı otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı.
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