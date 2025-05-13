Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.
Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen İstanbul ekibi, daha sonra takım otobüsüyle güvenlik tedbirleri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.
Sarı-kırmızı futbolcuların otele girişi sırasında bir grup taraftar da sevgi gösterisinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Gaziantep'te Kupa Finaline Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?