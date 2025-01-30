Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

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Galatasaray Kulübü, Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech ile yollarını ayırdığını duyurdu. Karşılıklı anlaşma ile sözleşmesi sona erdirilen Ziyech, sarı-kırmızılı forma altında 34 resmi maçta 8 gol atarken, 5 de asist yaptı. Ziyech, Galatasaray ile 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ziyech'e verdiği emek ve katkılar için teşekkür edildi.

30.01.2025 08:11
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Süper Lig devi Galatasaray, uzun zamandır takımdan ayrılacağı konuşulan Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşma sonrası yolların ayrıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Galatasaray'ın 2023 yılında önce kiralık olarak ardından da bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 34 resmi maçta 8 gol atarken, 5 de asiste imza attı. Faslı yıldız, Galatasaray ile 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Hakim Ziyech, Galatasaray, Süper Kupa, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yusuf Yücel:
    hahaha zaha zyech ne oluyor ya? yakında osmihen ve muslerha da kaçacak göreceksiniz. gs nin çöküşü çok kötü olacak ve toparlanamayacak bir daha. o zaman anlayacaksınız fenerin büyüklüğünün kupa büyüklüğü olmadığını... 14 43 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    kuşlara bak adam zaha ziyec gitti diye seviniyor, lan son iki yılın şampiyonu Galatasaray gitse ne yazar gitmrse ne yazar sonuçta Galatasaray hedefine ulaşmış, başarılı olmuş 23 9 Yanıtla
  • Haktan Çalışkan:
    İyi oldu gitmesi yolu açık olsun 15 4 Yanıtla
  • Durmus Savas:
    böyle kapris li adamlar aldığı paraya, türk halkına ve Türk futboluna ihanet ediyorlar. 14 4 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Emeğine sağlık geçen sene için.. kuşlar ses yapmayın bizde iş yapmayan gider. Ayağı çalışmayan zırvalayan oyuncular genelde kanaryacıkta bulunur örn.mert hakan 0 0 Yanıtla
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