Galatasaray Gençler Türkiye Kupası\'nda Birinci Oldu

Gençler Türkiye Kupası'nda Genç Erkekler ve Genç Kadınlarda en çok puanla birinci Galatasaray oldu.
Edirne'de 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Türkiye Kupası'nda Galatasaray Kulübü, Genç Erkekler ve Genç Kadınlarda en çok puanı toplayarak birinci oldu.
Sarı-kırmızılılar, 558 puanla Genç Erkekler ve 366 puanla Genç Kadınlar birincilik kupasını kazandı. - İSTANBUL
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