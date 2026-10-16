Galatasaray Gençlerbirliği maçı için Ankara\'ya geldi, Okan Buruk formaları imzaladı

Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, GALATASARAY, Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya ulaştı. Esenboğa Havalimanı'dan konaklayacağı otele geçen sarı-kırmızılı kafileyi otelin önünde bir grup taraftar karşıladı.Taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Buruk, fotoğraf çektirdiği taraftarların formalarını da imzaladı. Eryaman Stadı'nda yarın oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, saat 16.00'da başlayacak.