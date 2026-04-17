Galatasaray, Gençlerbirliği'ni Ağırlıyor

17.04.2026 10:01
Lider Galatasaray, Gençlerbirliği ile 30. haftada karşılaşacak. Hedef 3 puanla liderliği sürdürmek.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 68 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Başkent temsilcisi ise 29 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 25 puanla küme düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Milli aradan kötü döndü

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra 12 günde çıktığı 3 maçta istediği sonuçları alamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom" 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Milli maç arasından sonra ligde çıktığı 3 karşılaşmada 5 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamadı.

Osimhen forma giyecek

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün yarınki karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.

Eren Elmalı sarı kart sınırında

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda 31. haftadaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bütün mağlubiyetleri deplasmanda

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Deplasmandaki 14 lig maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 28 kez fileleri havalandırırken, 10 kez topu ağlarından çıkardı.

"Cimbom" söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor karşısında yaşadı. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe deplasmanında aldı.

Ligin en çok gol atanı, en iyi savunanı

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

Bu sezon çıktığı 29 mücadelede 67 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 66 golle Fenerbahçe ve 56 golle Trabzonspor takip ediyor.

Kalesinde ise 22 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (26) ile şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe (28) takip etti.

Dört gün sonra kupada karşılaşacaklar

Galatasaray, başkent temsilcisini Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecek.

Ligde şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Gençlerbirliği ile yarın karşılaşacak "Cimbom" 22 Nisan Çarşamba günü kırmızı-siyahlıları kupa mücadelesinde İstanbul'da ağırlayacak.

Hedef derbiye lider çıkmak

Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde liderlik ünvanını korumaya çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 30. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede girecek. Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puan alarak liderliğini sürdürmeyi hedefleyecek.

Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasından sonra 31. haftada şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine lider çıkıp hem psikolojik üstünlük kurmak hem de sezonun kalan kısa bölümünde avantajını korumak için mücadele edecek.

Kaynak: AA

