Galatasaray Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik, Akademi Projesi'ni değerli bulduğunu söyledi - Son Dakika
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Galatasaray Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik, Akademi Projesi'ni değerli bulduğunu söyledi

Galatasaray Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Double Pass iş birliğiyle hayata geçirilen Akademi Projesi'nin önemli ve değerli olduğunu belirtti. Atik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin projeye dair fikirlerini beğendiklerini dile getirdi ve Türk futbolunun gelişimi için kendilerini geliştirmenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, TFF Başkanı Büyükekşi'nin genç futbolcu gelişimine verdiği önemi aktaran Atik, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te başarılı olacağına inandığını ifade etti.

09.05.2024 16:25
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Galatasaray Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Double Pass iş birliğiyle hayata geçirilen Akademi Projesi'nin önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Galatasaray Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik, TFF ve Double Pass iş birliğiyle hayata geçirilen Akademi Projesi'nin değerli olduğunu belirtti ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu projeye dair fikirlerini beğendiklerini dile getirdi. Atik, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu bu değerli çalışmasını tebrik etmek gerekir. Önemli olan; eğer biz iyi sporcular, gelecekteki oyunu kurgulayacağımız sporcular yetiştirmek istiyorsak kendimizi de geliştirmek zorundayız. Akademi olarak 10 tane antrenörümüz ve ben bizzat bu çalışmalara katıldık. Süreklilik arz etmesi ve bu çalışmaların çocuğa ulaşması noktasında da yapılan her türlü yardıma açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizler eğer gelişirsek çocuklarımızı geliştirebiliriz. Çünkü kendisini geliştiremeyenler, bunları çocuklara aktaramazlar ya da günü yakalayamazlar ya da olması gereken, ihtiyaç duyulan eğitimi veremezler" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin genç futbolcu gelişimine verdiği önemi aktaran Orhan Atik, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birkaç kez toplantılarda bulunma fırsatım oldu. Bizzat Double Pass projesinin de son bölümünde bizimle birlikte oldu. Paylaşımlarımız oldu genellikle kendileriyle. Türk futboluna ve Türk futbolcusuna, gelecekteki Türk futbolcusuna yapılacak yatırımların ve Türk futbolunun ekonomisine olacak etkisi konusunda fikirlerini beğeniyoruz. Bununla ilgili çaba göstermesi bizi mutlu ediyor. Çünkü biz de Türk futbolcusunun, Türk futboluna ve hatta dünya futboluna ulaşabilmesi noktasında bir seviyeye gelmesini isteyenlerdeniz" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024'te başarılı olacağına inandığını da kaydeden Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik, "Ben bu konuda ümitliyim. Bu jenerasyonun, yapının artık bir kalkış noktası bulması gerektiğini, ivmelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu milli takımla olursa diğer oyuncuları da olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. En azından genç milli takımlar nezdinde her kulübün önde olan oyuncuları var. Bizlerin de var. O oyuncuların da bunu örnek alarak başka bir mantaliteye bürüneceği düşüncesindeyim. Futbolu olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. Orada oynanacak bir çeyrek final, yarı final beklentim var" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik, Akademi Projesi'ni değerli bulduğunu söyledi - Son Dakika

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