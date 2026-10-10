Galatasaray genel kurulu Haliç'te başladı, divan başkanlığına Alaçayır seçildi

Galatasaray genel kurulu Haliç'te başladı, divan başkanlığına Alaçayır seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın genel kurulu Haliç'te başladı, divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Kongrede 01.06.2025-31.05.2026 dönemi faaliyet ve denetim raporları okunacak, yönetim ve denetim kurullarının ibrası oya sunulacak; disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek.
Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı başladı.
Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Genel kurulda 01.06.2025 - 31.05.2026 dönemi faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Raporlar hakkındaki görüşmeler sonrasında yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak. Son olarak ise disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek.
Kaynak: İHA
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