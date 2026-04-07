Galatasaray Göztepe Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile yarın deplasmanda yapacağı 27. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda iki grup halinde 8'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, taktik antrenmanla hazırlıklarını noktaladı.