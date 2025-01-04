Stat: RAMS Park
Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen
Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Nielsen, Dennis, Miroshi, Matsuki, Djalma Silva, Tijanic, Romulo
Goller: Dk. 10 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 27 Romulo (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 9 Djalma, Dk. 37 Dennis (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Galatasaray-Göztepe müsabakasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan kullanılan korner atışında Djalma'nın müdahalesiyle Kaan Ayhan yerde kalırken hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
10. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Osimhen, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
27. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Dennis'in savunmanın arkasına uzun pasında Davinson Sanchez'den önce meşin yuvarlağı kapan Romulo, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu, direğe de çarpan top Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.
43. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. İzmir ekibinin hızlı atağını kesmek isteyen Jakobs'un ters vuruşunda Muslera'yı geçen top direğin dibinden kornere gitti.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Göztepe Maçında İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika
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