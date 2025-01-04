Galatasaray-Göztepe Maçında İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika
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Galatasaray-Göztepe Maçında İlk Yarı Beraberlik

Süper Lig 18. haftasında Galatasaray, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Osimhen ve Romulo golleri.

04.01.2025 20:47
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Nielsen, Dennis, Miroshi, Matsuki, Djalma Silva, Tijanic, Romulo

Goller: Dk. 10 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 27 Romulo (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Djalma, Dk. 37 Dennis (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Galatasaray-Göztepe müsabakasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan kullanılan korner atışında Djalma'nın müdahalesiyle Kaan Ayhan yerde kalırken hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Osimhen, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

27. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Dennis'in savunmanın arkasına uzun pasında Davinson Sanchez'den önce meşin yuvarlağı kapan Romulo, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu, direğe de çarpan top Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.

43. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. İzmir ekibinin hızlı atağını kesmek isteyen Jakobs'un ters vuruşunda Muslera'yı geçen top direğin dibinden kornere gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Göztepe Maçında İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika

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