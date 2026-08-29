Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 Yendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Jankat Yılmaz, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Batrakov), Jakobs, Lemina, Torreira (Dk. 90+1 Ugochukwu), Yunus Akgün (Dk. 81 Eren Elmalı), Sara (Dk. 73 Singo), Barış Alper Yılmaz (Dk. 73 Sane), Osimhen

Göztepe: Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Bokele, Ege Yıldırım, Akonnor (Dk. 65 Ogün Bayrak), Rhaldney (Dk. 90 Matos), Miroshi, Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Armstrong), Henrique (Dk. 79 Bekir Turaç Böke), Janderson (Dk. 65 Juan)

Goller: Dk. 16 Miroshi, Dk. 65 Juan (Göztepe), Dk. 33 Sanchez, Dk. 55 Sara, Dk. 63 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 36 Henrique, Dk. 62 Akonnor (Göztepe), Dk. 70 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+4 Eren Elmalı (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yendi.

49. dakikada Jakobs'un sol taraftan ortasında Göztepe savunmasından dönen topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Yunus Akgün'ün vole vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı kurtardı.

50. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

51. dakikada Yunus Akgün'ün sağ taraftan açtığı ortada arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu tekrar önünde bulan Osimhen'in şutunda Gürcü file bekçisi meşin yuvarlağı bu sefer kornere gönderdi.

55. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Osimhen'in topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gugeshashvili'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

63. dakikada İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sol taraftan açtığı ortada kaleci Gugeshashvili'nin sektirdiği topu altıpas içindeki Batrakov, Jakobs'a aktardı. Senegalli oyuncunun pasında Göztepe savunmasından seken topla sağ çaprazda buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunu kaleci Gugeshashvili çeldi ancak bu sırada Akonnor'un müdahalesi sırasında Osimhen yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

65. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta ön direkte bulunan Henrique'nin kafayla arkaya gönderdiği topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 3-2

67. dakikada Galatasaray'ın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesi sonrası Nijeryalı santrforun ofsaytta olduğu belirlendi.

90+4. dakikada Singo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi.

Galatasaray, maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

00:35
Okan Buruk’tan transfer müjdesi
Okan Buruk'tan transfer müjdesi
00:20
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
00:18
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama
Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
23:06
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 00:39:02. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement