Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 Yendi

Stat: RAMS Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Jankat Yılmaz, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Batrakov), Jakobs, Lemina, Torreira (Dk. 90+1 Ugochukwu), Yunus Akgün (Dk. 81 Eren Elmalı), Sara (Dk. 73 Singo), Barış Alper Yılmaz (Dk. 73 Sane), Osimhen

Göztepe: Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Bokele, Ege Yıldırım, Akonnor (Dk. 65 Ogün Bayrak), Rhaldney (Dk. 90 Matos), Miroshi, Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Armstrong), Henrique (Dk. 79 Bekir Turaç Böke), Janderson (Dk. 65 Juan)

Goller: Dk. 16 Miroshi, Dk. 65 Juan (Göztepe), Dk. 33 Sanchez, Dk. 55 Sara, Dk. 63 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 36 Henrique, Dk. 62 Akonnor (Göztepe), Dk. 70 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+4 Eren Elmalı (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yendi.

49. dakikada Jakobs'un sol taraftan ortasında Göztepe savunmasından dönen topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Yunus Akgün'ün vole vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı kurtardı.

50. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

51. dakikada Yunus Akgün'ün sağ taraftan açtığı ortada arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu tekrar önünde bulan Osimhen'in şutunda Gürcü file bekçisi meşin yuvarlağı bu sefer kornere gönderdi.

55. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Osimhen'in topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gugeshashvili'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

63. dakikada İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sol taraftan açtığı ortada kaleci Gugeshashvili'nin sektirdiği topu altıpas içindeki Batrakov, Jakobs'a aktardı. Senegalli oyuncunun pasında Göztepe savunmasından seken topla sağ çaprazda buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunu kaleci Gugeshashvili çeldi ancak bu sırada Akonnor'un müdahalesi sırasında Osimhen yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

65. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta ön direkte bulunan Henrique'nin kafayla arkaya gönderdiği topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 3-2

67. dakikada Galatasaray'ın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesi sonrası Nijeryalı santrforun ofsaytta olduğu belirlendi.

90+4. dakikada Singo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi.

Galatasaray, maçtan 3-2 galip ayrıldı.