Galatasaray Göztepe'yi Konuk Etti - Son Dakika
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Galatasaray Göztepe'yi Konuk Etti

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı maçta kadrosunu değiştirmedi, Abdülkerim 100. maçını kutladı.

04.01.2025 19:47
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ini bozmadı.

RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde de Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Yusuf Demir, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay, kadroda yok

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay yer almadı.

Son dönemdeki formsuzluğu sebebiyle süre alamayan Hakim Ziyech, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla kadroda yer almadı.

Ailevi sebeplerle Kayserspor maçında da kadroya alınmayan Kerem Demirbay ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Abdülkerim Bardakcı'ya 100. maçı nedeniyle plaket

Sarı-kırmızılı formayla 100 resmi maçı geçen Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim edildi.

Süper Lig 17. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Abdülkerim'e maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.

Ayrıca milli oyuncuya sırtında "100" yazan forma takdim edildi.

2025 yılında ilk kez taraftarı karşısında

Galatasaray, 2025 yılında ilk kez taraftarı karşısına çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor'u konuk ettiği müsabakada RAMS Park'ta taraftarıyla buluşan sarı-kırmızılılar, yeni yılın ilk maçında Göztepe'yi konuk etti.

Karşılaşma öncesi Ferdi Tayfur anıldı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, RAMS Park'ta anıldı.

Maç öncesinde statta şarkıları çalınan Galatasaraylı usta sanatçının fotoğrafı skor tabelasına yansıtıldı. Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar da Tayfur için tribünde pankartlar açtı.

Göztepe'de 2 değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.

Bulgar teknik adam, sahaya Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton Jorge, Koray Günter, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Kuryu Matsuki, Djalma, David Tijanic ve Romulo 11'i ile çıktı.

Göztepe'nin yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Ahmet Ildız, Juan da Silva, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare ve Ogün Bayrak yer aldı.

Stoilov, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev verdiği Ogün Bayrak ile Victor Hugo'nun yerine Lasse Nielsen ve Kuryu Matsuki'ye şans verdi.

Göztepe'de sakatlığı bulunan oyunculardan Doğan Erdoğan, David Datro Fofana, Isaac Solet ve Kubilay Kanatsızkuş ise maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: AA

Abdülkerim Bardakcı, Trendyol Süper Lig, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Ferdi Tayfur, Galatasaray, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Göztepe'yi Konuk Etti - Son Dakika

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