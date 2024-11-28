Galatasaray, Güney Kore Büyükelçisi'ni Ağırladı

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Güney Kore Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu RAMS Parkt'ta ağırladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen toplantıya, Güney Kore Fahri Konsolosu ve Galatasaray kulübü üyesi Erdem Erkul, büyükelçilik heyeti, Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Başkan Özbek şöyle konuştu:

"Sayın Büyükelçiyi burada ağırlamaktan çok memnunuz. Kendisine bizi ziyaret etme talebinden dolayı teşekkür ediyorum. Galatasaray ile Güney Kore arasındaki ilişkiyi daha fazla geliştirmek, daha üst seviyeye getirmek açısından fikir birliğimiz var. Bunları kendisiyle genişçe tartıştık. Özellikle Türkiye ile Güney Kore arasında sosyal, kültürel ve sportif manada ilişkinin daha da gelişmiş olması noktasında hemfikiriz. Galatasaray olarak bu ziyaretin, bu ilişkinin geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu telakki ediyorum. Sayın Büyükelçiye bu fikrimi açtım, o da son derece olumlu karşıladı. Karşılıklı ziyaretlerimiz devam edecek. Sayın Büyükelçiyi Ankara'da ziyaret edeceğim, Konsolosluk seviyesinde de görüşmelerimiz olacak. Maksadımız sadece sportif manada değil, ekonomik ve kültürel manada da ilişkilerimizi Güney Kore ile kuvvetlendirmek."

Güney Kore Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ise ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Sayın Başkan ile konuştum. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçının duygularını burada bir kez daha canlandırdı. Güney Kore ve Türkiye üçüncülük maçı oynamıştı. Biz kaybettik ama ona rağmen biz çok sevinmiştik. Kardeş ülkemiz Türkiye kazanmıştı. O zamanki duyguları burada bir kez daha hissediyorum. Güney Kore ve Türkiye arasında kardeşlik, dostluk gittikçe daha da gelişiyor. Burada stadyuma bakınca umarım çok yakın zamanda Kore ve Türkiye arasında dostluk maçı olur. Bütün Korelilerin burayı izleme şansı olur. Forma hediyesi benim için sürpriz oldu. Ben de amatör olarak futbol oynamayı seviyorum. Galatasaray formasını giyerim. Galatasaray'a Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Güney Kore Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ve beraberindeki heyet Stadyum Müzesi'ni de gezdi.