Galatasaray: Haksız Penaltılarla Lig Bitmez - Son Dakika
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Spor

Galatasaray: Haksız Penaltılarla Lig Bitmez

Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk, Adana Demirspor maçında yaşanan haksız penaltı kararıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

09.02.2025 21:46
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yarıda kalan Adana Demirspor müsabakasının ardından, "10. dakikadaki bir pozisyon sebebiyle takım sahadan çekiliyor. Her haksız penaltıdan sonra takım sahadan çekilecekse, dördüncü haftada lig biter." açıklamasını yaptı.

RAMS Park'taki müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Öztürk, herkesin şok içinde olduğunu belirterek sözlerine başladı.

Beklemedikleri bir durum olduğunun altını çizen Öztürk, "Bazıları bekliyormuş herhalde, biz ne olduğunu anlamaya çalışırken twitler atılmaya başlandı. Demek ki bildikleri varmış. Hiçbir algı, hiçbir operasyon Galatasaray'ı yolundan döndüremeyecek. Ne Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ne de ikinci başkan Metin Korkmaz bir açıklama yapmadan, suyun öbür tarafından twitler görmeye başladık. Demek ki planları, hazırlıkları vardı. Yarın tüm Avrupa ve dünya medyasında göreceğiz, Türk futbolu adına hazin bir akşam." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kıskanıldığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"2 senedir şampiyon oluyoruz, üçüncü şampiyonluğumuza az kaldı. Tesisleşiyoruz, çok geride kaldılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, perişanlar, çaresizler. Kabul ediyorum, bu da onların kusuru. Doğru düzgün yönetim seçselerdi, doğru düzgün yönetiliyor olsalardı bu durumda kalmazlardı. Okan hocamız da söyledi, Adana'dan gelen futbolseverler var. Pankartlarını asmışlardı. Adana Demirspor'un tahtası kapalı, gencecik kardeşlerimiz canla başla oynuyorlar. Bu çocuklar yarın başka kulüplerde oynayacaklar, onların emeklerine yazık değil mi?"

"Orta hakem ve yan hakem hata yapabilir, VAR hakemi hata yapamaz"

Adana Demirspor'un hakemin penaltı kararı sebebiyle sahadan çekildiğine dikkati çeken Metin Öztürk, "Adana Demirspor ilk kez mi haksızlığa uğruyor, Galatasaray ilk kez mi haksızlığa uğruyor. 10. dakikadaki bir pozisyon sebebiyle takım sahadan çekiliyor. Her haksız penaltıdan sonra takım sahadan çekilecekse, dördüncü haftada lig biter. İnanılmaz bir kaos yaşanıyor. Murat başkan da Metin Korkmaz da konunun Galatasaray'la ilgili olmadığını, MHK'yle ilgili olduğunu söylüyor. Biz de her zaman söylüyoruz, orta hakem ve yan hakem hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz. Bir hata varsa o an olmuştur, maç devam eder. Ama fırsatçıları lanetliyorum, sezon sonunda onlara gereken cevabı vermiş olacağız. Orta hakem ve yan hakem hata yapabilir, VAR hakemi hata yapamaz. Suyun öbür tarafındaki rakibimizin yedinci sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor, yabancı VAR istiyoruz diyor. Bugünkü VAR hakemi Türk müydü? Adana Demirspor'a, Galatasaray'a ya da diğer takımlara karşı ilk kez mi haksız karar verildi. Bir komedinin ortasındayız, herkese yazık." açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın her şartta yoluna devam ettiğine vurgu yapan Öztürk, "Şu anda görüyorsunuz, ne olursa olsun her koşulda adaletsizliğin olduğu ortamlarda bile Galatasaray'a yetişemiyorlar, yakalayamıyorlar. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın daha da kuvvetlenmiş olması, onları endişelendiriyor. Onlar adına üzülüyoruz." diye konuştu.

Bu olayın kimsenin işine yaramayacağını da belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu olay kimsenin işine yaramaz. Pusuda bekleyip, Adana Demirspor'un başkanı ve yardımcısı demeç vermeden açıklama yapanların da işine yaramaz. Çamurda güreşenler... Devam etmeyeyim, teşekkürler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray: Haksız Penaltılarla Lig Bitmez - Son Dakika

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