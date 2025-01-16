Galatasaray Hatay\'a Gitti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hava yoluyla Çukurova Bölgesel Havalimanı'na geldi.
Taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan sarı-kırmızlı futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim edildi. Takım buradan kara yoluyla maçın oynanacağı Mersin'e hareket etti.
Hatayspor, Galatasaray ile yarın 20.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak. - MERSİN
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