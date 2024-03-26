Galatasaray, Hatayspor maçı için Antalya\'da hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn: 'Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalim Galatasaray'da oynamaktı'

Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn, Antalya'da kamp yaparken yaptığı açıklamada, Galatasaray'da oynamanın hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ve burada şampiyon olmak istediğini söyledi. Köhn, Bayern Münih'e transfer olma hayali sorusuna ise şu an sadece Galatasaray'a odaklandığını belirtti. Teknik direktör Okan Buruk'un kendisine yardımcı olduğunu ve takım arkadaşlarının kendisini iyi karşıladığını ifade eden Köhn, şampiyonluk durumunda rap performansı sergileyeceğini de sözlerine ekledi.