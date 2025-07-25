Galatasaray Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
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