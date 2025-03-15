Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: İbrahim Acar, Yasin Çalışkan
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Boğaçhan Zambak, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Gutierrez, Eray Kursav ( Hüseyin Şahin, Özgür Karababa, Dünya Kansemir, Buculjevic, Zilic, Kenan Sarp Derince)
Setler: 25-17, 25-18, 25-17
Süre: 77 dakika (23, 26, 28)
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 17. galibiyetini elde ederken, Altekma ise 12. kez mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray HDI Sigorta 3-0 İle Kazandı - Son Dakika
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