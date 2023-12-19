Galatasaray HDI Sigorta, Penzügyör SE\'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İSTANBUL, -

SALON: BURHAN FELEK VOLEYBOL

HAKEMLER: Istref Elezaj, Cesare- Armandola

GALATASARAY HDI SİGORTA: Oğuzhan Karasu, Hadrava, Onur Günaydı, Osman Çağatay Durmaz, Zimmermann, Mijailovic (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Aykut Acar, Ozan Ataseven)

PENZUGYOR SE: Rasa, Keen, Solti, Mihalovits, Kovacs, Kiss (Feliciano, Kispal, Majoros, Szekely, Kozhuharov)

SETLER: 25-12, 25-18, 25-20

SÜRE: 63 dakika (18, 22, 23)

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Macaristan'ın Penzügyör SE takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı takım Macaristan ekibi Penzügyör SE'yi 25-12, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Budapeşte'de oynanan ilk maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, mücadelenin ilk setini 25-12, ikinci setini de 25-18 üstün tamamladı. Galatasaray'a 3-1'in rövanşında 2 set kazanması yetiyordu. Ev sahibi, üçüncü seti de 25-20 önde bitirdi ve maçı 3-0 kazanmayı başardı.

Galatasaray, çeyrek finalde Portekiz takımı Fonte Bastardo Azores ile Slovakya ekibi Rieker UJS Komarno eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.