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Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Mint Vero Volley ile karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Mint Vero Volley ile karşılaşacak

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında İtalya ekibi Mint Vero Volley ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan salonda TSİ 22.00'de başlayacak. Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'e üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti. Mint Vero Volley ise Bulgaristan'ın Levski Sofya takımını mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Galatasaray HDI Sigorta, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Mint Vero Volley ile karşılaşacak
30.01.2024 - 10:01,
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya ekibi Mint Vero Volley ile karşılaşacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'e 3-0 ve 3-1'lik skorlarla üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.

Mint Vero Volley ise Bulgaristan'ın Levski Sofya takımını iki maçta da 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

Galatasaray HDI Sigorta, 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Mint Vero Volley ile karşılaşacak - Son Dakika


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