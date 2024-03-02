Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Develi Belediyespor'u 25-23, 25-23, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 83 dakika sürdü.

02.03.2024 16:21
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Çağatay Durmaz, Muzaffer Yönet)

Develi Belediyespor: Kolodinsky, Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Nikitin, Kemal Kayhan (Burak Çevik, Metin Durmuş, Abdullah Çam, Egecan Avcıl)?

Setler: 25-23, 25-23, 25-19

Süre: 83 dakika (30, 28, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika

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