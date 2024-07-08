Galatasaray HDI Sigorta, Doğukan Ulu'yu transfer etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray HDI Sigorta, Doğukan Ulu'yu transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'tan 29 yaşındaki Doğukan Ulu'yu transfer etti. 2 yıllık sözleşme imzalanan milli oyuncu, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında sarı-kırmızılı formayı giyecek.

08.07.2024 18:15
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'tan Doğukan Ulu'yu transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 2014-2022 yılları arasında Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki Doğukan Ulu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp kariyerinde 1 Efeler Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu bulunan milli oyuncu, 2024-2025, 2025-2026 sezonlarında sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Doğukan Ulu'ya yeniden hoş geldin der, Galatasaray HDI Sigorta forması altında başarılar dileriz."

Kaynak: AA

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