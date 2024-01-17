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Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i yenerek yarı finale yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanşında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'i 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın setleri 21-25, 25-23, 25-16, 25-23 şeklinde sonuçlandı.

Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores\'i yenerek yarı finale yükseldi
17.01.2024 - 22:49,  Güncelleme: 22:55
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ivan Momirov (Bulgaristan), Michele Brunelli (İtalya)

Galatasaray HDI Sigorta: Mijailovic, Ahmet Tümer, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet)

Fonte Bastardo Azores: Lahoz, Gomez, Lopez, Gonzalez, Gilbert, Dutra (Massimino, Pereira, Pomberio, Passalent, Prieto)

Setler: 21-25, 25-23, 25-16, 25-23

Süre: 106 dakika (26, 28, 24, 28)

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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