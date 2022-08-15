Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti

15.08.2022 15:36
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, genç pasör Nazlı Eda Kafkas'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, genç pasör Nazlı Eda Kafkas'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 21 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

VakıfBank altyapısında yetişen Nazlı Eda Kafkas, 2020-2021 sezonunda Vakıfbank A Takım kadrosuna yükseldi. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Yeşilyurt forması ile mücadele etmişti.

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Kaynak: AA

Vakıflar Bankası, Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti - Son Dakika
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