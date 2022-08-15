Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, genç pasör Nazlı Eda Kafkas'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 21 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
VakıfBank altyapısında yetişen Nazlı Eda Kafkas, 2020-2021 sezonunda Vakıfbank A Takım kadrosuna yükseldi. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Yeşilyurt forması ile mücadele etmişti.
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