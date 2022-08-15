Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 21 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti - Son Dakika

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