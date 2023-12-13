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Galatasaray HDI Sigorta Macaristan temsilcisini yendi - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta Macaristan temsilcisini yendi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Penzügyör SE'yi deplasmanda 3-1 yendi. İlk seti kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, diğer üç seti kazanarak mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Rövanş mücadelesi 19 Aralık'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Galatasaray HDI Sigorta Macaristan temsilcisini yendi
13.12.2023 - 22:59,
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Penzügyör SE'yi deplasmanda 3-1 yendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta diğer üç seti 25-19, 25-14 ve 25-20 kazanarak mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 19 Aralık Salı günü sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Galatasaray HDI Sigorta Macaristan temsilcisini yendi - Son Dakika
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