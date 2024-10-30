Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. haftayı Galatasaray HDI Sigorta, namağlup lider tamamladı.
Ligde 5. hafta maçları bugün oynandı. Haftanın önemli maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.
SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
TÜRŞAD-Akkuş Belediyespor: 3-0
Altekma-Rams Global Cizre Belediyespor: 1-3
Spor Toto- Fenerbahçe Medicana: 3-1
On Hotels Alanya Belediyespor- İstanbul Gençlikspor: 3-2
Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 3-2
Ziraat Bankkart- Arkas Spor: 0-3
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