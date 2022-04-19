Galatasaray HDI Sigorta oyuncusu Nilay Karaağaç, voleybol hayatını sonlandırdı - Son Dakika

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sezondur forma giyen Nilay Karaağaç, aktif spor yaşantısını sonlandırdı.

Nilay Karaağaç, Galatasaray HDI Sigorta- PTT maçıyla sahada son kez yer aldı.

Voleybola 1999 yılında başlayan Nilay Karaağaç; Karşıyaka, Emlak TOKİ, Türk Telekom, Beşiktaş, VakıfBank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı ve Volero Zürih formaları giydi.

Kariyerinde 2011 CEV Şampiyonlar Ligi, 2013-2014 CEV Kupası, 2 Dünya Kulüpler, Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Nilay Karaağaç, Şampiyonlar Ligi'nde ayrıca bronz madalya kazandı.

Kulüpler bazında CEV Challenge Kupası şampiyonluğu da yaşayan Nilay, 2012 Dünya Grand Prix'sinde üçüncü olan A Milli Takım'ın formasını da giydi.

Galatasaray Kulübü, Nilay Karaağaç için yayımladığı veda mesajında, "Sarı-kırmızı formasını 3 yıldır başarıyla terleten, bugün itibarıyla profesyonel voleybol kariyerini sonlandıran Nilay'a kulübümüze sporcu olarak verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.