Galatasaray HDI Sigorta oyuncusu Nilay Karaağaç, voleybol hayatını sonlandırdı - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta oyuncusu Nilay Karaağaç, voleybol hayatını sonlandırdı

19.04.2022 20:29
Galatasaray HDI Sigorta oyuncusu Nilay Karaağaç, voleybol hayatını sonlandırdı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sezondur forma giyen Nilay Karaağaç, aktif spor yaşantısını sonlandırdı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sezondur forma giyen Nilay Karaağaç, aktif spor yaşantısını sonlandırdı.

Nilay Karaağaç, Galatasaray HDI Sigorta- PTT maçıyla sahada son kez yer aldı.

Voleybola 1999 yılında başlayan Nilay Karaağaç; Karşıyaka, Emlak TOKİ, Türk Telekom, Beşiktaş, VakıfBank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı ve Volero Zürih formaları giydi.

Kariyerinde 2011 CEV Şampiyonlar Ligi, 2013-2014 CEV Kupası, 2 Dünya Kulüpler, Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Nilay Karaağaç, Şampiyonlar Ligi'nde ayrıca bronz madalya kazandı.

Kulüpler bazında CEV Challenge Kupası şampiyonluğu da yaşayan Nilay, 2012 Dünya Grand Prix'sinde üçüncü olan A Milli Takım'ın formasını da giydi.

Galatasaray Kulübü, Nilay Karaağaç için yayımladığı veda mesajında, "Sarı-kırmızı formasını 3 yıldır başarıyla terleten, bugün itibarıyla profesyonel voleybol kariyerini sonlandıran Nilay'a kulübümüze sporcu olarak verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta oyuncusu Nilay Karaağaç, voleybol hayatını sonlandırdı - Son Dakika


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