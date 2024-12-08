Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Erginay
Spor Toto: Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Gökhan Gökgöz, Mustafa Cengiz, Muhammed Kaya)
Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Kovar, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet)
Setler: 21-25, 20-25, 15-25
Süre: 79 dakika (27, 27, 25)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-0 Yendi - Son Dakika
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