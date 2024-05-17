Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe derbisindeki hakem atamasını eleştirdi - Son Dakika
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe derbisindeki hakem atamasını eleştirdi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe derbisindeki hakem atamasını eleştirdi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisinde görevlendirilen hakem Arda Kardeşler'in atamasını manidar bulduğunu söyledi. Öztürk, hakemin geçmişteki hatalı kararlarına ve Fenerbahçe lehine verdiği kararlara dikkat çekerek, adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

17.05.2024 15:54
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe derbisini yönetecek FIFA Kokartlı hakem Arda Kardeşler'in bu maça atanmasının manidar olduğunu söyledi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Kupası'nın 24. yıl dönümünde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan etkinlikte basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak Kemerburgaz'daki tesisler hakkında konuşan Öztürk, "Tarihin yazıldığı günde, geleceğe gideceğimiz yerdeyiz. Artık bundan sonra nasıl Florya'mız bizi 40 yıl buralara getirdiyse biz de 17 Mayıs UEFA Kupası zaferinin yıl dönümünde bundan sonra tarihin yazılacağı yerdeyiz. Dursun Özbek başkan liderliğinde ikinci şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Ümit ediyorum bizden sonraki yönetimler de bugüne kadar bizim burada yaptıklarımızı daha ileriye götürecekler. Bunun büyük bir mutluluğu ve gururu içindeyiz" diye konuştu.

Pazar günü şampiyonluk kupasının RAMS Park'a getirilmesini istediklerine yönelik çıkan haberlere cevap veren Metin Öztürk, "Sosyal medyada bir şey dönüyor, bizim bu maça kupa istediğimizle ilgili. Herhalde canı sıkılan klavyeden bir şey yazıyor. Bir kere şampiyonluk netleşmeden federasyona böyle bir başvuruda bulunacak değiliz. Önce şampiyonluğumuz netleşsin ondan sonra gündeme gelecek" şeklinde konuştu.

"Arda Kardeşler'in bu maça atanmasını manidar buluyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye atanan FIFA Kokartlı hakem Arda Kardeşler için ise Öztürk, "Bizlerin şahsen şaşkınlıkla karşıladığı bir konu. Çünkü bir hatalı düdük, bir hatalı kararın şampiyonluğa tesir edeceği bir maça bir hakemin manuel atanması, üstelik bu hakemin kasıtlı demek istemiyorum ama hatalı demeye de dilim varmıyor, Kadıköy'deki maçta Icardi'ye yapılan müdahaleye bir şey yapmaması, maça tesir etmesi ve aynı hakemin manuel bu maça atanması.. Bir başka şey daha var gözden kaçan. 6-1 yendiğimiz Sivasspor maçı, penaltımız ve golümüz verilmedi. Rakibe de bir kırmızı kart verilmedi. Aynı hakemin Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor maçında yaptıkları, Karagümrük maçında yaptıkları, Ankaragücü maçında yaptıkları, iyi niyetimizi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetimizin de bir sınırı var. İlk devrede bizim hakkımızı yiyen bir hakemin manuel bu maça atanması olabilecek hatalı kararların sorumluğu atayanlarda olduğu gösteriyor. Ankaragücü - Fenerbahçe, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe lehine bu kadar açık karar verenin bu maça atanmasını biz manidar buluyoruz. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Hak, hukuk geçerli olduğu zaman pazar günü Galatasaray RAMS Park'ta şampiyonluğunu kutlayacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe derbisindeki hakem atamasını eleştirdi - Son Dakika

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