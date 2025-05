Galatasaray İkinci Başkanı Şampiyonluk Mesajı Verdi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim öyle bir inanılmaz ekibimiz var ki şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonlukla ilgili kesinleşmiş bir şeyin olmadığını ve 3 maçlarının daha olduğunu dile getirerek, "Dursun Başkanımız daha önce açıkladı. Kesinleşmiş bir şey yok. 3 maçımız daha var. Bir tane Türkiye Kupası finalimiz var. Onun için bu 4 finali de en iyi şekilde geçirmek üzere çabalarımızı devam ettiriyoruz. Kimsenin mutlu olmadığı sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Dünkü maçın hakem yönetimi de sezonun bir özeti gibiydi. 8 kişi kalması gereken bir takım takipçimiz, yıllardır aynı takibi sürdürüyor. Takipçimiz dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimi ile maçı 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz. Bugün takımımız iyi bir maç oynadı. Okan hocamız futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Çarşamba Türkiye'nin en büyük iki kulübü bir final oynayacaklar. Türkiye'nin iki büyük kulübünün oynayacağı final kim hak ediyorsa o kazansın. Bugün Trabzonspor yönetimi her zaman olduğu gibi Ertuğrul Doğan Başkan bizi harika ağırladı. Maç sonrası centilmence tebrik etti. Trabzon taraftarı her zamanki konukseverliği ile harikaydı" şeklinde konuştu.

"Dursun Özbek Başkanımızın liderliğinde 25 şampiyonluğa, 5 yıldıza kavuşacağız"

UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği başarılar için Trabzonspor U19 takımını tebrik eden Öztürk, "Güzel bir futbol akşamı, tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek Başkanımızın liderliğinde 25. şampiyonluğa 5. yıldıza kavuşacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Bu ligde şampiyon önceden belirlenmişti" ifadelerini de değerlendiren Öztürk, "Biz polemiğe girmiyoruz. Teknik direktörlere teknik direktörler cevap verir. Başkanlar, ikinci başkanlar değil" ifadelerini kullandı.

"Dursun Özbek Başkanımızın 2022 yılı seçim kampanyasının mottosu sevgi iklimiydi" diyen Öztürk, "Dursun Özbek Başkanım bunu başardı. Bir önceki yıl 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da temel atılırken eski başkanlarımız, hocalarız herkes oradaydı. Bunu sadece Dursun Özbek başarabilirdi" dedi.

Osimhen transferi ile ilgili soruya Öztürk, "Osimhen şu anın konusu değil. Başkanımızı söyledi. Lig bitecek transferlere ondan sonra bakacağız" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk hazırlığı ile ilgili soruya Öztürk, "Bizim öyle bir inanılmaz ekibimiz var ki şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz" açıklamasında bulundu. - TRABZON