İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 36 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray ile Adana Demirspor 37. randevuda - Son Dakika

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