Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Spor

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.