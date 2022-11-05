Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın henüz başında yaşanan yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler'e tepki yağdı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Weghorst'un dirseği arkasında kalan Nelsson'un yüzüne çarptı, pozisyon sonrası Danimarkalı stoper yerde kalırken sağlık görevlileri oyun alanına girdi.
Pozisyonda Weghorst'a kart göstermeyen Halil Umut Meler, sarı-kırmızılıların tepkisini çekti. Okan Buruk deneyimli hakeme yoğun itirazda bulunurken, Meler sosyal medyada da Galatasaray taraftarının hedefi oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarının sinirini bozan pozisyon! Hakemin kararına anlam veremediler - Son Dakika