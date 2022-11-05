Galatasaray taraftarının sinirini bozan pozisyon! Hakemin kararına anlam veremediler

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın henüz başında yaşanan yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler'e tepki yağdı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ OYUN ALANINA GİRDİ

Karşılaşmanın 5. dakikasında Weghorst'un dirseği arkasında kalan Nelsson'un yüzüne çarptı, pozisyon sonrası Danimarkalı stoper yerde kalırken sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

MELER'E TEPKİ YAĞDI

Pozisyonda Weghorst'a kart göstermeyen Halil Umut Meler, sarı-kırmızılıların tepkisini çekti. Okan Buruk deneyimli hakeme yoğun itirazda bulunurken, Meler sosyal medyada da Galatasaray taraftarının hedefi oldu.