Galatasaray taraftarının sinirini bozan pozisyon! Hakemin kararına anlam veremediler - Son Dakika
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Galatasaray taraftarının sinirini bozan pozisyon! Hakemin kararına anlam veremediler

05.11.2022 21:13

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği derbide yaşanan bir pozisyon sonrası sarı-kırmızılıların yoğun kart itirazı oldu. Weghorst'un dirseği arkasında bulunan Nelsson'un yüzüne çarptı, bu pozisyonun ardından Danimarkalı stoper yerde kalırken sağlık görevlileri sahaya girdi. Bu pozisyonda hakem Halil Umut Meler'in Hollandalı golcüye kart çıkarmaması büyük tepki topladı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın henüz başında yaşanan yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler'e tepki yağdı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ OYUN ALANINA GİRDİ

Karşılaşmanın 5. dakikasında Weghorst'un dirseği arkasında kalan Nelsson'un yüzüne çarptı, pozisyon sonrası Danimarkalı stoper yerde kalırken sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

Galatasaray taraftarına derbide saç baş yolduran pozisyon! Hakemin kararına anlam veremediler
Görüntü: Beinsports
Galatasaray taraftarına derbide saç baş yolduran pozisyon! Hakemin kararına anlam veremediler
Görüntü: Beinsports

MELER'E TEPKİ YAĞDI

Pozisyonda Weghorst'a kart göstermeyen Halil Umut Meler, sarı-kırmızılıların tepkisini çekti. Okan Buruk deneyimli hakeme yoğun itirazda bulunurken, Meler sosyal medyada da Galatasaray taraftarının hedefi oldu.

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